Надаль не сыграет в Монреале

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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль пропустит «Мастерс» в Монреале, который пройдет на следующей неделе.

Для испанца он должен был стать первым турниром после травмы мышц живота, из-за которой он снялся с полуфинала «Уимблдона».

«Четыре дня назад я начал тренировать подачу и вчера после тренировки начал испытывать небольшой дискомфорт, который сохранился и сегодня.

Мы решили не ехать в Монреаль и продолжить тренировки без форсирования», – написал Надаль.

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