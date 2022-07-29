Зверев официально снялся с «Мастерса» в Монреале

Вторая ракетка мира снялся с «Мастерса» в Монреале, который стартует 8 августа. В основной сетке его заменит .

Сейчас Зверев восстанавливается после разрыва связок голеностопа, перенесенного в полуфинале .

Несмотря на пропуск турнира, немец по его итогам может стать первой ракеткой мира.

Зверев, скорее всего, не сыграет на US Open (Reuters)

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