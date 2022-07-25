Хаас о том, что Зверев может не выиграть ТБШ: «Я бы не стал ставить против него»

Экс-третья ракетка мира прокомментировал перспективы после травмы. В полуфинале немец порвал связки голеностопа.

«После порванных связок ему пришлось взять первый в карьере продолжительный перерыв. После него потребуется вернуть уверенность в себе и силу. Но у него хорошая команда, и я уверен, что он быстро вернется на вершину.

Может быть, это поможет ему осознать, как для него важен теннис. Даже из такой ситуации можно извлечь что-нибудь положительное».

Также Хаас прокомментировал возможность того, что Зверев уже не выиграет «Большой шлем».

«Время летит очень быстро – внезапно тебе под 30, а титула еще нет. Но я бы не стал ставить против него».

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