Хаас о том, что Зверев может не выиграть ТБШ: «Я бы не стал ставить против него»

Экс-третья ракетка мира Томми Хаас прокомментировал перспективы Александра Зверева после травмы. В полуфинале «Ролан Гаррос» немец порвал связки голеностопа.
«После порванных связок ему пришлось взять первый в карьере продолжительный перерыв. После него потребуется вернуть уверенность в себе и силу. Но у него хорошая команда, и я уверен, что он быстро вернется на вершину.
Может быть, это поможет ему осознать, как для него важен теннис. Даже из такой ситуации можно извлечь что-нибудь положительное».
Также Хаас прокомментировал возможность того, что Зверев уже не выиграет «Большой шлем».
«Время летит очень быстро – внезапно тебе под 30, а титула еще нет. Но я бы не стал ставить против него».
«Надеюсь, ты умрешь». Последние обвинения Зверева в домашнем насилии: якобы довел девушку до второй попытки суицида и избил в душе
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе