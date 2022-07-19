Фоньини и Бедене несколько минут спорили после матча. Судья на вышке пыталась их разнять

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Фабио Фоньини и Аляж Бедене поспорили после матча в Гамбурге.

Итальянец выиграл 6:3, 3:6, 7:6, и они пожали руки, но Бедене предъявил ему претензию – по его мнению, Фоньини слишком часто спорил с судьями.

Словенец в целом был недоволен поведением Фоньини и сказал: «Каждый раз, когда мы играем, ты что-нибудь такое делаешь». Кроме того, он сказал, итальянец ведет себя «нечестно».

Спор длился несколько минут, и в его начале судья на вышке Орели Торт пыталась встать между ними и успокоить. Позже они чуть разошлись, но продолжили разговор и даже вернулись на корт, чтобы обсудить некоторые спорные отметки.

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