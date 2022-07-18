Рейтинг ATP. Серундоло дебютировал в топ-30, Руне, Баес, Кресси обновили личные рекорды, Маррей вернулся в топ-50

Чемпион Баштада Франсиско Серундоло дебютировал в топ-30.

Чемпион Ньюпорта Максим Кресси, а также , Себастьян Баес, Эмиль Руусувуори, Бенжамен Бонзи обновили личные рекорды.

вернулся в топ-50.

FedEx ATP Rankings

Положение на 18 июля 2022

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