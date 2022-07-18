Рейтинг ATP. Серундоло дебютировал в топ-30, Руне, Баес, Кресси обновили личные рекорды, Маррей вернулся в топ-50

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Чемпион Баштада Франсиско Серундоло дебютировал в топ-30.

Чемпион Ньюпорта Максим Кресси, а также Хольгер Руне, Себастьян Баес, Эмиль Руусувуори, Бенжамен Бонзи обновили личные рекорды.

Энди Маррей вернулся в топ-50.

FedEx ATP Rankings

Положение на 18 июля 2022

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Даниил Медведев (Россия) 7775
2 (2) Александр Зверев (Германия) 6850
3 (3) Рафаэль Надаль (Испания) 6165
4 (4) Стефанос Циципас (Греция) 5045
5 (5) Каспер Рууд (Норвегия) 4890
6 (6) Карлос Алькарас (Испания) 4845
7 (7) Новак Джокович (Сербия) 4770
8 (8) Андрей Рублев (Россия) 3540
9 (9) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 3445
10 (10) Янник Синнер (Италия) 3185
15 (15) Маттео Берреттини (Италия) 2280
26 (27) Карен Хачанов (Россия) 1440
27 (28) Хольгер Руне (Дания) 1412
30 (39) Франсиско Серундоло (Аргентина) 1302
32 (34) Себастьян Баес (Аргентина) 1263
33 (41) Максим Кресси (США) 1252
37 (40) Аслан Карацев (Россия)  1103
42 (43) Эмиль Руусувуори (Финляндия) 1015
43 (30) Филип Краинович (Сербия) 1010
44 (48) Бенжамен Бонзи (Франция) 1001
50 (52) Энди Маррей (Великобритания) 950
117 (122) Павел Котов (Россия) 461
151 (148) Роман Сафиуллин (Россия) 369
160 (155) Александр Шевченко (Россия) 340

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