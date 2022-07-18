Рейтинг ATP. Серундоло дебютировал в топ-30, Руне, Баес, Кресси обновили личные рекорды, Маррей вернулся в топ-50

Чемпион Баштада Франсиско Серундоло дебютировал в топ-30.
Чемпион Ньюпорта Максим Кресси, а также Хольгер Руне, Себастьян Баес, Эмиль Руусувуори, Бенжамен Бонзи обновили личные рекорды.
Энди Маррей вернулся в топ-50.
FedEx ATP Rankings
Положение на 18 июля 2022
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Даниил Медведев (Россия)
|7775
|2 (2)
|Александр Зверев (Германия)
|6850
|3 (3)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|6165
|4 (4)
|Стефанос Циципас (Греция)
|5045
|5 (5)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|4890
|6 (6)
|Карлос Алькарас (Испания)
|4845
|7 (7)
|Новак Джокович (Сербия)
|4770
|8 (8)
|Андрей Рублев (Россия)
|3540
|9 (9)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|3445
|10 (10)
|Янник Синнер (Италия)
|3185
|15 (15)
|Маттео Берреттини (Италия)
|2280
|26 (27)
|Карен Хачанов (Россия)
|1440
|27 (28)
|Хольгер Руне (Дания)
|1412
|30 (39)
|Франсиско Серундоло (Аргентина)
|1302
|32 (34)
|Себастьян Баес (Аргентина)
|1263
|33 (41)
|Максим Кресси (США)
|1252
|37 (40)
|Аслан Карацев (Россия)
|1103
|42 (43)
|Эмиль Руусувуори (Финляндия)
|1015
|43 (30)
|Филип Краинович (Сербия)
|1010
|44 (48)
|Бенжамен Бонзи (Франция)
|1001
|50 (52)
|Энди Маррей (Великобритания)
|950
|117 (122)
|Павел Котов (Россия)
|461
|151 (148)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|369
|160 (155)
|Александр Шевченко (Россия)
|340
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