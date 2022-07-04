Гарин отыгрался с 0:2 по сетам и 2 матчболов и впервые вышел в четвертьфинал «Шлема»

43-я ракетка мира Кристиан Гарин в четвертом круге «Уимблдона» отыгрался у Алекса де Минаура (19) со счета 2:6, 5:7 и двух матчболов в пятом сете и впервые вышел в четвертьфинал «Большого шлема» – 2:6, 5:7, 7:6, 6:4, 7:6. На решающем тай-брейке Гарин уступал 3:5, прежде чем выиграть семь из восьми последних очков.

26-летний Гарин, ранее дважды игравший на «Шлемах» в 1/8, стал первым чилийцем в восьмерке сильнейших на мэйджоре после Фернандо Гонсалеса на US Open-2009.

С дефицита в два сета Гарин отыгрался в четвертый раз в карьере (из 13 матчей).

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