Анисимова стала лидером сезона по трехсетовым победам и впервые вышла во вторую неделю «Уимблдона»

25-я ракетка мира в третьем круге обыграла финалистку – 6:7, 6:2, 6:1.

20-летняя американка впервые в карьере вышла во вторую неделю «Уимблдона». В этом году она добралась до четвертого круга на всех «Больших шлемах».

Кроме того, победа над Гауфф стала для нее 13-й в этом сезоне, одержанной в решающем сете. Она стала единоличным лидером тура по этому показателю.

Всего на счету Анисимовой 28 выигранных матчей в 2022-м.

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