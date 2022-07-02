Анисимова стала лидером сезона по трехсетовым победам и впервые вышла во вторую неделю «Уимблдона»

25-я ракетка мира Аманда Анисимова в третьем круге «Уимблдона» обыграла финалистку «Ролан Гаррос» Кори Гауфф – 6:7, 6:2, 6:1.
20-летняя американка впервые в карьере вышла во вторую неделю «Уимблдона». В этом году она добралась до четвертого круга на всех «Больших шлемах».
Кроме того, победа над Гауфф стала для нее 13-й в этом сезоне, одержанной в решающем сете. Она стала единоличным лидером тура по этому показателю.
Всего на счету Анисимовой 28 выигранных матчей в 2022-м.
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