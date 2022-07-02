«Уимблдон» попросил игроков и тренеров более «рассудительно» относиться к деньгам, которые выделяются им на еду

разослал игрокам письмо, в котором попросил более ответственно относиться к деньгам, выделяемым на питание для них и их тренеров.

Игрокам ежедневно выделяется 90 фунтов, которые они могут потратить в нескольких ресторанах на территории турнира. И по одному тренеру каждого игрока выделяют примерно половину такой суммы.

Сообщается, что они стремятся потратить всю сумму, поэтому, например, один из тренеров вечером набрал 27 йогуртов.

В результате турнир разослал письмо, в котором попросил игроков и тренеров более «рассудительно» относиться к выделяемым деньгам и не набирать больше еды, чем им требуется.

При этом отмечается, что турнир не планирует снижать выделяемые суммы, а причиной рассылки стало не то, что организаторы пытаются сэкономить деньги.

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