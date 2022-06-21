Бад-Хомбург (WTA). 2-й круг. Рахимова играет с Гарсией, Касаткина встретится с Нимайер

Дарья Касаткина встретится с Юле Нимайер во втором круге турнира в Бад-Хомбурге.
Камилла Рахимова играет с Каролин Гарсией.
Сетка турнира здесь.
Bad Homburg Open presented by Engel & Voelkers
Бад-Хомбург, Германия
19 – 25 июня 2022
WTA 250
Призовой фонд – 251 750 долларов
Открытые корты, трава
Второй круг
- Дата проведения
- 21 июня, 14.30
- Дата проведения
- 21 июня, 19.00
Не определен – Тамара Зиданшек (Словения)
- Дата проведения
- 22 июня, 03.00
- Дата проведения
- 22 июня, 03.00
Лючия Бронцетти (Италия) – Не определен
- Дата проведения
- 22 июня, 03.00
Грет Миннен (Бельгия) – Не определен
- Дата проведения
- 22 июня, 03.00
- Дата проведения
- 22 июня, 03.00
Кэти Суон (Великобритания) – Не определен
- Дата проведения
- 22 июня, 03.00