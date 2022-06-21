Бад-Хомбург (WTA). 2-й круг. Рахимова играет с Гарсией, Касаткина встретится с Нимайер

Дарья Касаткина встретится с Юле Нимайер во втором круге турнира в Бад-Хомбурге.

Камилла Рахимова играет с Каролин Гарсией.

Сетка турнира здесь.

Bad Homburg Open presented by Engel & Voelkers

Бад-Хомбург, Германия

19 – 25 июня 2022

WTA 250

Призовой фонд – 251 750 долларов

Открытые корты, трава

Второй круг