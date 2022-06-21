Бад-Хомбург (WTA). 2-й круг. Рахимова играет с Гарсией, Касаткина встретится с Нимайер

Теги результаты WTA Bad Homburg Open Теннис

Дарья Касаткина встретится с Юле Нимайер во втором круге турнира в Бад-Хомбурге.

Камилла Рахимова играет с Каролин Гарсией.

Сетка турнира здесь.

Bad Homburg Open presented by Engel & Voelkers

Бад-Хомбург, Германия

19 – 25 июня 2022

WTA 250

Призовой фонд – 251 750 долларов

Открытые корты, трава

Второй круг

Камилла Рахимова (Россия) Каролин Гарсия (Франция)
1:2
Дата проведения
21 июня, 14.30
Онлайн матча

 

Дарья Касаткина (Россия) Юле Нимайер (Германия)
Дата проведения
21 июня, 19.00
Онлайн матча

 

Не определен – Тамара Зиданшек (Словения)
Дата проведения
22 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Энн Ли (США) Аманда Анисимова (США)
Дата проведения
22 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Лючия Бронцетти (Италия) – Не определен
Дата проведения
22 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Грет Миннен (Бельгия) – Не определен
Дата проведения
22 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Ализе Корне (Франция) Татьяна Мария (Германия)
Дата проведения
22 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Кэти Суон (Великобритания) – Не определен
Дата проведения
22 июня, 03.00
Онлайн матча

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