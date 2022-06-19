Соседи Тима из-за стонов решили, что он снимает порно, и вызвали полицию

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Экс-третья ракетка мира Доминик Тим прокомментировал то, что из-за его криков соседи вызвали полицию.

Тим сейчас тренируется в академии в Трайскирхене. Во время тренировки он так стонал, что у находившихся по соседству людей возникли подозрения, что на территории академии снимают порно.

«Люди не первый раз жалуются. Это всегда забавно, потому что крики действительно бывают очень громкими и странными.

Я тренировался без футболки, и у меня такое красивое тело, что все подумали, что мы снимаем порно», – рассказал чемпион US Open-2020.

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