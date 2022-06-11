Маррей вышел в травяной финал впервые с «Уимблдона»-2016 и вернется в топ-50

обыграл в полуфинале в Штутгарте (7:6, 6:2).

Маррей вышел в два финала за сезон впервые с 2017 года. Напомним, в январе в Сиднее он уступил в матче за титул .

В финал травяного турнира ATP Маррей вышел впервые с -2016 и 10-й раз на уровне ATP. В целом Маррей проведет 70-й финал в туре.

С понедельника британец вернется в топ-50.

Завтра он поборется с 10-й ракеткой мира .

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