Маррей о Надале: «С возрастом легче играть через боль, когда борешься за крупнейшие трофеи. У меня ситуация совсем другая»

Энди Маррей рассказал о своем состоянии за несколько недель до старта «Уимблдона».

«По сравнению с прошлым годом я чувствую себя совсем иначе. В прошлом году я почти не тренировался перед Queen’s Club, не мог нормально двигаться и плохо себя чувствовал еще буквально за четыре дня до «Уимблдона». Но потом состояние улучшилось, хотя я вообще не готовился.

В этом году я три недели тренировался на траве, и у меня не было никаких физических проблем, которые мешали бы в подготовке. На прошлой неделе я провел несколько матчей [в Сербитоне] и, надеюсь, сыграю еще несколько в ближайшие пару недель.

Я получаю удовольствие от спорта, люблю его, но из-за операции моя ситуация не похожа на Надаля.

Думаю, он играет, чтобы пытаться побить рекорды и выигрывать большие турниры. Безусловно, ты любишь свое дело, если играешь через боль и преодолеваешь трудности, но с возрастом легче играть через боль, когда борешься за крупнейшие трофеи.

Последние 4-5 лет для меня сложились совсем по-другому – я упал в рейтинге и играл «Челленджеры». Так что наши ситуации разные, но я играю ради любви к теннису и потому что думаю, что все еще могу соревноваться на высоком уровне».

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