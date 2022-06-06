Рафаэль Надаль: «Я бы очень хотел, чтобы Рууд однажды выиграл «Ролан Гаррос»

рассказал, обыгрывал ли его на тренировках в его академии. В финале «Ролан Гаррос» они впервые встретились в официальном матче, и Надаль выиграл 6:3, 6:3, 6:0.

«Я не помню. Извините (улыбается). Не знаю насчет тренировок.

Но Каспер отличный игрок. Он будет четвертым в гонке. Очень высоко поднимется в рейтинге, он прибавляет каждый год. В прошлом он отлично играл только на грунте, а сейчас выигрывает турниры и борется за важнейшие титулы и на других покрытиях.

Я считаю это самым важным в спорте – ежедневный труд. Он постоянно прибавляет. И хотя финал для него получился тяжелым, я уверен, что он и его команда сейчас очень гордятся. Он же достигает потрясающих результатов.

Я очень рад за него и за его семью. Мы хорошо знакомы. Я знаю, что это хорошие люди. Я бы очень хотел, чтобы однажды он выиграл этот трофей».

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