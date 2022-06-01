Прогноз на четвертьфиналы «Ролан Гаррос»: Касаткина против Кудерметовой, Швентек против Пегулы

Сегодня в Париже состоятся два женских четвертьфинала .

В первом в 13:00 по московскому времени встретится с . Касаткина выиграла их единственный взрослый матч и сейчас тоже считается фаворитом.

Букмекеры оценивают вероятность ее победы в районе 64%.

После этого на корт выйдут первая ракетка мира и .

Швентек, выигравшая 32 матча подряд, – безоговорочный фаворит. Вероятность ее победы, по оценкам букмекеров, составляет 87%.

Ранее в полуфинал вышли 18-летняя Кори Гауфф и Мартина Тревисан.

Касаткина с чудо-ракеткой разрывает «Ролан Гаррос» – отдала всего 14 геймов. И проведет российский четвертьфинал с Кудерметовой

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе