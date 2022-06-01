Прогноз на четвертьфиналы «Ролан Гаррос»: Касаткина против Кудерметовой, Швентек против Пегулы

Сегодня в Париже состоятся два женских четвертьфинала «Ролан Гаррос».
В первом Дарья Касаткина в 13:00 по московскому времени встретится с Вероникой Кудерметовой. Касаткина выиграла их единственный взрослый матч и сейчас тоже считается фаворитом.
Букмекеры оценивают вероятность ее победы в районе 64%.
После этого на корт выйдут первая ракетка мира Ига Швентек и Джессика Пегула.
Швентек, выигравшая 32 матча подряд, – безоговорочный фаворит. Вероятность ее победы, по оценкам букмекеров, составляет 87%.
Ранее в полуфинал вышли 18-летняя Кори Гауфф и Мартина Тревисан.
Касаткина с чудо-ракеткой разрывает «Ролан Гаррос» – отдала всего 14 геймов. И проведет российский четвертьфинал с Кудерметовой
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