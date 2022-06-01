Прогноз на матч Швентек – Пегула на Ролан Гаррос 2022 1 июня

Сегодня, 1 июня, в Париже состоятся два женских четвертьфинала «Ролан Гаррос».
Первая ракетка мира Ига Швентек и Джессика Пегула сразятся во втором четвертьфинале.
Швентек, выигравшая 32 матча подряд, – безоговорочный фаворит. Вероятность ее победы, по оценкам букмекеров, составляет 87%.
Прогноз на матч Касаткина – Кудерметова
Касаткина с чудо-ракеткой разрывает «Ролан Гаррос» – отдала всего 14 геймов. И проведет российский четвертьфинал с Кудерметовой
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