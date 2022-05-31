Кафельников о вылете Медведева с «Ролан Гаррос»: «Большой сюрприз, что он не воспользовался хорошей возможностью дойти как минимум до финала»

Чемпион -1996 оценил выступление в Париже. Российский №1 проиграл в 1/8 финала (2:6, 3:6, 2:6).

«Наверное, результат матча нелогичен, если сравнивать сейчас уровень Даниила и его соперника. Как мне кажется, он должен был без особого труда обыгрывать Чилича, исходя из того, что это матч четвертого круга турнира «Большого шлема».

Поэтому для меня большой сюрприз, что Медведев не воспользовался хорошей возможностью дойти как минимум до финала. Потому что в случае победы он в четвертьфинале играл бы с , с которым у него положительный счет в личных встречах. Результат поединка вызывает разочарование.

Я думаю, что Даниил, наверное, сыграл ниже своих возможностей. Игрок такого уровня, повторюсь, должен был воспользоваться предоставленным шансом. А у него был очень хороший шанс дойти практически до финальной стадии соревнования.

Даниил в Париже провел уже три матча и играл очень прилично, не отдав никому из соперников ни одного сета. Это же о чем-то говорит», – цитирует Кафельникова РИА Новости.

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