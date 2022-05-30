Новак Джокович: «Борьба за звание №1 – самое сложное испытание, нужно стабильно провести целый сезон. Все могут отлично отыграть один турнир или полгода»

рассказал, что считает лучшим и худшим в звании первой ракетки мира. Сербу принадлежит рекорд по количеству недель на первой строчке.

«Думаю, ответ кроется в вопросе. Быть первым лучше всего. В любом спорте ты стремишься быть лучшим – особенно в индивидуальном.

Мне посчастливилось много недель быть первой ракеткой мира. Это всегда было основной целью каждого сезона, особенно с учетом того, что я играю в одну эпоху с Федерером, Надалем, великими людьми. Конечно, это делает успех еще более ценным.

Обратная сторона того, что ты первый, это постоянное преследование – люди хотят тебя сместить, хотят обыграть в каждом матче независимо от категории турнира. К счастью, я привык к этому чувству. И это меня даже сильнее мотивирует.

Борьба за звание №1 – это самое сложное испытание, потому что ты должен стабильно провести целый сезон. Все могут отлично отыграть один турнир или месяц, или три месяца, или полгода. Но чтобы стать №1 по итогам сезона, нужно хорошо отыграть 11 месяцев и защитить все очки, и постоянно преодолевать давление.

Я считаю это Эверестом индивидуального спорта – особенно в последние 15 лет, когда все претенденты на первую строчку играют целый сезон. В предыдущих поколениях это было не так. Топ-игроки пропускали «Шлем» или два, а сейчас все настолько профессиональные и целеустремленные, что дорог каждый матч, каждое очко. Это делает достижение еще более ценным».

Кумир Джоковича – Никола Тесла. Он создал современный мир, но умер почти в нищете, общаясь с голубями

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе