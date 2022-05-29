Лейла Фернандес: «Каждый раз, когда я выхожу на корт, мне по-прежнему есть что доказывать. Я все еще считаю себя андердогом»

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Лейла Фернандес ответила, чувствует ли себя андердогом, независимо от рейтинга соперниц, несмотря на то, что уже играла в финале «Большого шлема».

«Каждый раз, когда я выхожу на корт, мне по-прежнему есть что доказывать. Я все еще считаю себя андердогом. Я еще молодая и многое могу показать, чтобы зрители получали удовольствие от матча.

Вот в конечном счете моя цель, и именно поэтому я хочу хорошо выступать. Думаю, такой подход помог мне понять, что я могу идти вперед, бороться, двигаться в правильном направлении».

Также она прокомментировала, что в четвертьфинале «Ролан Гаррос» сыграет с итальянкой Мартиной Тревисан. Вопрос про матч задали в контексте того, что они обе левши и могут проявить на корте темперамент.

«Во-первых, у нас в туре не так много левшей, поэтому матч будет сложный, как и любой другой. Просто нужно найти решение, найти подход к игре против левши.

Мне нравится, что игроки привносят на корт свою индивидуальность и свою культуру. Она итальянка, а они очень увлечены спортом. Думаю, матч будет зрелищный. Иногда я тоже стараюсь привнести на корт латиноамериканскую культуру отца, разжечь этот огонь.

Поэтому нас ждет интересный матч с этой точки зрения».

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