Анисимова о том, что ругалась во время разминки: «Иногда я бываю довольно грубой»

рассказала, как на нее влияет стресс, который она испытывает перед матчами.

– На разминке перед первым кругом, тоже на Корте Сюзан Ленглен, вы сильно нервничали, много ругались. Насколько вас успокоила победа над Наоми в первом круге, помогла найти равновесие? Меня не было на вашей сегодняшней разминке, может, там все равно было много брани и так далее, я не знаю.

– Нет, каждый день я так точно не делаю. Но, да, та разминка прошла тяжеловато. Иногда разминки меня немного нервируют, особенно в первом круге, как в случае с Наоми. Так что я просто старалась хорошо играть и в тот день была слишком строга к себе, пыталась провести идеальную разминку, и, возможно, поэтому так волновалась.

Конечно, я немного нервничала за пару дней до первого круга, но по ходу турнира у меня есть день между матчами, чтобы отдохнуть и восстановиться. Мне это помогает. Завтра я просто отдохну и подготовлюсь к следующему матча, а пара побед в активе точно на пользу.

– Вы у кого-то конкретного научились ругаться? Потому что у вас очень хорошо получается, очень колоритно. Просто это совсем не похоже на то, как вы обычно общаетесь. Но, судя по тому, что мне удалось услышать, у вас талант.

– Я всегда использую всего одно слово, но мы не будем его здесь произносить (смеется). Но, не знаю, да, иногда я бываю довольно грубой. Когда я злюсь, это не очень хорошо.

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