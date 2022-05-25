«Думал, почему я так себя чувствую и чем заслужил такое в первом матче на «Большом шлеме». Циципас – о проблемах во встрече с Музетти

Четвертая ракетка мира рассказал, как отыгрался с 0:2 по сетам у в первом круге . Грек победил 5:7, 4:6, 6:2, 6:3, 6:2.

– Мне в жизни всегда приходится работать. Ничего не дается просто так. И я отказываюсь сдаваться. У меня просто такой подход. Когда уступаешь 0:2 по сетам, не думаешь о том, чтобы отыграться. Просто идешь от розыгрыша к розыгрышу и надеешься, что усилия в перспективе принесут результат.

В такой ситуации тебе нужно покорить гору, и мне это удалось. Мне удалось медленно, но верно захватить контроль над матчем.

– Вы ожидали, что будет такой матч?

– Конечно. Лоренцо – боец, талантливый игрок с очень хорошим одноручным бэкхендом. Он знает, как играть на грунте. Вырос на таких кортах. Да и вообще в любых обстоятельствах он сложный соперник.

– Что стало ключом к победе? Когда вы подумали, что у вас получится?

– Когда у меня пошла подача. После первых геймов она совершенно рассыпалась. Выключилась. Это меня сильно сбило.

Когда я нашел подачу, то понял, что матч может пойти иначе. Я начал подавать лучше него, создавать себе возможности подачей, больше давить. И с моей точки зрения другой исход бы бы немного несправедливым.

– На корте вы сказали, что не очень хорошо себя чувствовали. Хотелось прояснить – физически, психологически?

– Психологически. Не знаю, в чем было дело, но я как будто выключился. Был не на корте, а где-то еще. Был очень собой недоволен. Думал, почему я так себя чувствую и чем заслужил такое в первом матче на «Большом шлеме».

И я был слишком сосредоточен на будущем вместо того, чтобы полностью находиться в настоящем. Но в третьем сете включились инстинкты бойца. Наверное, другого выхода не было. Мне нужно было отыгрываться.

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