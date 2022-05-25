Циципас после победы над Музетти с 0:2 по сетам: «Отдай все душевные силы, и тебя будет ждать Вальхалла»

Четвертая ракетка мира прокомментировал то, что отыгрался с 0:2 по сетам в первом круге . Он обыграл – 5:7, 4:6, 6:2, 6:3, 6:2. Матч закончился в полпервого ночи по местному времени.

«Конечно, я очень рад, что все так кончилось. В первых двух сетах было непросто, но в итоге я хорошо поработал. И рад, что люди остались до конца матча.

В третьем сете я изменил отношение к игре. В первых двух я не очень хорошо себя чувствовал, в игре что-то не работало. И Лоренцо играл очень хорошо, не давал мне ритма, не давал мне… Не давал мне… Не знаю. Простите, уже очень поздно», – сказал грек в интервью на корте.

Вместо автографа на камере грек написал: «Отдай все душевные силы, и тебя будет ждать Вальхалла».

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