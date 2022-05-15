Швентек выиграла пятый турнир подряд. Ее серия побед – самая длинная после Серены в 2013-м

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Первая ракетка мира Ига Швентек защитила прошлогодний титул на турнире в Риме. В финале она обыграла №7 Онс Жабер – 6:2, 6:2.

Швентек выиграла 28-й матч и пятый титул подряд. Это самая длинная беспроигрышная серия с 2013-го, когда Серена Уильямс одержала 34 победы подряд. В целом это четвертая по продолжительности серия в XXI веке.

Всего Швентек провела 40-й матч в этом сезоне и одержала 37-ю победу. В этом году она уже выиграла больше матчей, чем за весь прошлый.

В сезоне-2022 Швентек стала чемпионкой на четырех из пяти турниров WTA 1000. Не выиграла она только в Мадриде, где вообще не выступала. До польки только Серене Уильямс удавалось взять четыре титула такого уровня за сезон (пять в 2013-м).  

Всего 20-летняя Швентек выиграла восьмой титул в карьере. Четыре трофея она взяла на грунте и четыре – на харде.

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