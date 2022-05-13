Стефанос Циципас: «Я не особо слежу за рейтингом, для меня важнее чемпионская гонка. Моя цель – зарабатывать 1000-1200 очков в месяц»

Стефанос Циципас ответил, думает ли он о защите очков за прошлогодний финал «Ролан Гаррос».
«Сейчас я сконцентрирован на выступлении в Риме. «Ролан Гаррос» – это просто один из турниров, который я играю в течение года. Я не особо слежу за рейтингом, для меня важнее чемпионская гонка.
Пока я могу играть и набирать очки для попадания на итоговый, я доволен.
Я хочу добиваться успехов на многих турнирах, в которых участвую, будь то «Ролан Гаррос», «Уимблдон» или US Open. Я просто стараюсь набрать как можно больше очков.
Моя цель – зарабатывать 1000-1200 очков в месяц. А в принципе мне нужно просто сосредоточиться на своем теннисе».
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