Надаль о том, что тренировке сразу после матча: «Я немного тороплюсь. Мне нужно работать как можно больше, чтобы быть готовым к «Ролан Гаррос»

Рафаэль Надаль объяснил, почему вышел тренироваться сразу после победы над Джоном Изнером во втором круге «Мастерса» в Риме.
«Я немного тороплюсь, поскольку мне нужно как можно скорее максимально комфортно почувствовать себя на корте. Восстановить то, что я потерял из-за травмы.
Мне нужно работать как можно больше, чтобы через пару недель быть готовым [к «Ролан Гаррос»]. Конечно, в приоритете следующий матч. Но в то же время нужно работать на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Продолжать работать – единственный способ вернуться на тот уровень, которого я хочу достичь. Матч не был изматывающим, поэтому я решил, что могу еще немного потренироваться».
Сегодня испанец сыграет с Денисом Шаповаловым.