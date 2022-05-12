Надаль о том, что тренировке сразу после матча: «Я немного тороплюсь. Мне нужно работать как можно больше, чтобы быть готовым к «Ролан Гаррос»

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Рафаэль Надаль объяснил, почему вышел тренироваться сразу после победы над Джоном Изнером во втором круге «Мастерса» в Риме.

«Я немного тороплюсь, поскольку мне нужно как можно скорее максимально комфортно почувствовать себя на корте. Восстановить то, что я потерял из-за травмы.

Мне нужно работать как можно больше, чтобы через пару недель быть готовым [к «Ролан Гаррос»]. Конечно, в приоритете следующий матч. Но в то же время нужно работать на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Продолжать работать – единственный способ вернуться на тот уровень, которого я хочу достичь. Матч не был изматывающим, поэтому я решил, что могу еще немного потренироваться».

Сегодня испанец сыграет с Денисом Шаповаловым.

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