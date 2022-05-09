Рафаэль Надаль: «В моем возрасте тяжело, когда проблем больше, чем тебе по силам»

прокомментировал мотивацию и физическое состояние перед турниром в Риме. Испанец будет защищать титул. Для него это второй турнир после перелома ребра, из-за которого он пропустил шесть недель.

«Я искренне люблю свое дело. Сейчас я играю только ради собственного счастья, исходя из личной мотивации. Я с радостью делаю свое дело и могу бороться, когда здоров.

Конечно, в моем возрасте тяжело, когда проблем больше, чем тебе по силам. С разными болями можно справиться. Проблемы появляются, когда ты чувствуешь, что из-за этого уже не можешь бороться за то, что тебя мотивирует.

Мне нужно прибавлять. Нужно время, чтобы прибавить во всем, и это нормально. Мне нужно прибавить в движении, в физической подготовке, в чтении игры. В целом турнир в Мадриде прошел положительно – хотя в плане условий он для меня, наверное, самый сложный.

Я с радостью приехал в Рим. Я очень люблю этот город, с ним связаны потрясающие воспоминания. Я полностью выложусь, как всегда. Надеюсь, что буду готов сыграть чуть лучше, чем на прошлой неделе. Посмотрим».

Также Надаль ответил на вопрос, сохранилась ли у него уверенность в себе после начала сезона, когда он выиграл Australian Open и еще два титула, а также дошел до финала в Индиан-Уэллс.

«Нет. Ведь я шесть недель не брал ракетку в руки и не мог двигаться. А мое тело – как старая машина. Чтобы эта машина завелась, нужно немного времени».

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