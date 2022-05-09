Карлос Алькарас: «Не считаю себя лучшим игроком мира. Впереди меня еще пять человек»

19-летний Карлос Алькарас ответил на вопрос, считает ли себя лучшим игроком мира. Сейчас он лидер тура по титулам и победам, а вчера выиграл «Мастерс» в Мадриде, по ходу пройдя трех игроков топ-5.
«Я считаю себя игроком, который показывает хороший теннис. Цифры говорят сами за себя. Я хорошо выступаю на грунте.
Я не считаю себя лучшим игроком мира. Сейчас я буду шестым, так что впереди меня еще пять человек.
Но я сложный соперник для других игроков».
19-летний Алькарас – сейчас лучший теннисист мира. Соперники просто не знают, что с ним делать
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