Карлос Алькарас: «Не считаю себя лучшим игроком мира. Впереди меня еще пять человек»

19-летний ответил на вопрос, считает ли себя лучшим игроком мира. Сейчас он лидер тура по титулам и победам, а вчера выиграл «Мастерс» в Мадриде, по ходу пройдя трех игроков топ-5.

«Я считаю себя игроком, который показывает хороший теннис. Цифры говорят сами за себя. Я хорошо выступаю на грунте.

Я не считаю себя лучшим игроком мира. Сейчас я буду шестым, так что впереди меня еще пять человек.

Но я сложный соперник для других игроков».

19-летний Алькарас – сейчас лучший теннисист мира. Соперники просто не знают, что с ним делать

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