Федерация тенниса Греции хочет проводить турнир ATP 250 в Афинах

В Греции может появиться турнир 250.

Президент Федерации тенниса Греции Димитрис Стаматиадис сообщил, что цель – проведение теннисного турнира в Афинах.

Необходимым условием успеха, по его словам, является контракт со продолжительностью не менее трех лет.

«Для организации турнира ATP 250 потребуется сумма больше одного миллиона. Руководство федерации уже создало комитет, изучающий условия реализации этой большой цели. Наше видение – проведение турнира на стадионе «Панатинаикос». Такое событие станет мощнейшей рекламой для греческого тенниса, спорта и, конечно, туризма», – сказал Стаматиадис.

«Мне не сообщили, когда и что, но я был бы рад турниру в Греции. Я хочу увидеть турнир в Афинах и уверен, что он будет одним из лучших в году в категории 250. Я могу это представить», – прокомментировал Циципас.

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