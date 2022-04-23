Людмила Самсонова: «В этом сезоне хочу прибавить на грунте. Я росла и играла в Италии на грунтовых кортах»

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Людмила Самсонова прокомментировала выход в полуфинал турнира в Штутгарте. Россиянка в прошлом году выиграла турнир в Берлине на траве, но на грунте выиграла только 6 матчей из 15.

«Я росла и играла в Италии на грунте, так что прошлый год был немного странным (смеется). Ты же знаешь, как играть на грунте, всю жизнь на нем играла.

В этом сезоне я хочу прибавить на грунте, а для этого нужно улучшать игру. Моя игра хорошо работает на траве и в зале, и я бы хотела прибавить на более медленных покрытиях. 

Сейчас я чувствую себя прекрасно. Будет любопытно сыграть с первой ракеткой мира. Думаю, Ига сейчас на голову сильнее всех. Она сейчас очень хороша, это та самая ситуация, когда сложился нужный пазл».

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