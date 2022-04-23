Людмила Самсонова играет с Игой Швентек за выход в финал турнира в Штутгарте.
Россиянка выиграла первый сет на тай-брейке (7-4). Таким образом, Самсонова прервала серию Швентек из 28 выигранных сетов. Эта серия началась в марте с матча против Анжелик Кербер в Индиан-Уэллс.
Самсонова – вторая теннисистка, которой в 2022-м удалось взять сет у соперницы, занимающей первое место в рейтинге. До нее это сделала только Кори Гауфф в матче против Эшли Барти в Аделаиде.
Напомним, Швентек стала первой женщиной, выигравшей 28 сетов подряд, после Серены Уильямс, сделавшей это между US Open-2012 и Australian Open-2013.
Кроме того, на данный момент первая ракетка одержала 21 победу подряд.
Победительница этого полуфинала поборется за титул с Ариной Соболенко.