играет с за выход в финал турнира в Штутгарте.

Россиянка выиграла первый сет на тай-брейке (7-4). Таким образом, Самсонова прервала серию Швентек из 28 выигранных сетов. Эта серия началась в марте с матча против Анжелик Кербер в Индиан-Уэллс.

Самсонова – вторая теннисистка, которой в 2022-м удалось взять сет у соперницы, занимающей первое место в рейтинге. До нее это сделала только Кори Гауфф в матче против Эшли Барти в Аделаиде.

Напомним, Швентек стала первой женщиной, выигравшей 28 сетов подряд, после Серены Уильямс, сделавшей это между US Open-2012 и Australian Open-2013.

Кроме того, на данный момент первая ракетка одержала 21 победу подряд.

Победительница этого полуфинала поборется за титул с Ариной Соболенко.

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