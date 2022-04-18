Стамбул (WTA). 1-й круг. Все матчи перенесены на вторник

Теги результаты WTA Istanbul Cup Теннис

Все матчи основной сетки турнира в Стамбуле из-за плохой погоды перенесены на вторник.

Сетка здесь.

TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul

Стамбул, Турция

18 – 24 апреля 2022

WTA 250

Призовой фонд – 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Первый круг

Варвара Грачева (Россия) Мари Бузкова (Чехия)
Дата проведения
20 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Вероника Кудерметова (Россия)
Дата проведения
20 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Элиза Мертенс (Бельгия) Ребекка Петерсон (Швеция)
Дата проведения
20 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Жиль Тайкманн (Швейцария) Грет Миннен (Бельгия)
Дата проведения
20 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Элисон ван Эйтванк (Бельгия) Айла Томлянович (Австралия)
Дата проведения
20 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Александра Саснович (Беларусь) Сорана Кырстя (Румыния)
Дата проведения
20 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Магда Линетт (Польша) Юлия Путинцева (Казахстан)
Дата проведения
20 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Анна Каролина Шмидлова (Словакия)
Дата проведения
20 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Ангелина Калинина (Украина) Петра Мартич (Хорватия)
Дата проведения
20 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Nikola Bartunkova – Не определен
Дата проведения
20 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Сара Соррибес-Тормо (Испания)
Дата проведения
20 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Тереза Мартинцова (Чехия) Анна Бондар (Венгрия)
Дата проведения
20 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Нурия Парризас Диас (Испания) Мартина Тревисан (Италия)
Дата проведения
20 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Ана Конюх (Хорватия) – Не определен
Дата проведения
20 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Пемра Озген (Турция)
Дата проведения
20 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Ипек Оз (Турция) Аранта Рус (Нидерланды)
Дата проведения
20 апреля, 03.00
Онлайн матча

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