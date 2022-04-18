Стамбул (WTA). 1-й круг. Все матчи перенесены на вторник

Все матчи основной сетки турнира в Стамбуле из-за плохой погоды перенесены на вторник.

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TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul

Стамбул, Турция

18 – 24 апреля 2022

WTA 250

Призовой фонд – 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Первый круг