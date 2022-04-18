Стамбул (WTA). 1-й круг. Все матчи перенесены на вторник

Все матчи основной сетки турнира в Стамбуле из-за плохой погоды перенесены на вторник.
Сетка здесь.
TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul
Стамбул, Турция
18 – 24 апреля 2022
WTA 250
Призовой фонд – 251 750 долларов
Открытые корты, грунт
Первый круг
- Дата проведения
- 20 апреля, 03.00
Не определен – Вероника Кудерметова (Россия)
- Дата проведения
- 20 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 20 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 20 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 20 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 20 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 20 апреля, 03.00
Не определен – Анна Каролина Шмидлова (Словакия)
- Дата проведения
- 20 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 20 апреля, 03.00
Nikola Bartunkova – Не определен
- Дата проведения
- 20 апреля, 03.00
Не определен – Сара Соррибес-Тормо (Испания)
- Дата проведения
- 20 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 20 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 20 апреля, 03.00
Ана Конюх (Хорватия) – Не определен
- Дата проведения
- 20 апреля, 03.00
Не определен – Пемра Озген (Турция)
- Дата проведения
- 20 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 20 апреля, 03.00