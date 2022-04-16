Давидович-Фокина о том, что не подал на матч против Димитрова: «Я зажался. А потом пошел в туалет и сказал себе, что хочу победить»

Алехандро Давидович-Фокина прокомментировал выход в финал «Мастерса» в Монте-Карло. В 1/2 он обыграл – 6:4, 6:7, 6:3. Во втором сете он не подал на победу, а в третьем отыгрался с 0:2 и четырех брейк-пойнтов.

«Я так рад, что вышел в финал. Это исполнение мечты. В детстве я мечтал об этом дне. Это как сон, и я очень рад.

Во втором сете у меня были шансы, но я сыграл не очень хорошо. Зажался, а Григор просто держал мяч в игре. На тай-брейке я тоже был зажатым. А потом пошел в туалет и сказал себе, что хочу победить.

Третий сет он начал хорошо, у него были шансы сделать второй брейк и повести 3:0. Но я удержал подачу, и это придало мне сил на то, чтобы дальше бороться. И теперь я в финале».

За титул испанец поборется с прошлогодним чемпионом . В личных встречах грек ведет 2:0.

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