Циципас седьмой раз обыграл Зверева и четвертый раз вышел в финал «Мастерса»

Пятая ракетка мира в полуфинале в Монте-Карло обыграл №3 – 6:4, 6:2. Они встретились 10-й раз, и грек одержал седьмую победу.

Циципас одержал 25-ю победу над соперником из топ-10 (при 34 поражениях). Игрока топ-5 он победил 11-й раз (при 24 поражениях).

Циципас вышел в финал в Монте-Карло второй год подряд – в прошлом году он взял титул. Всего это 18-й финал в его карьере и четвертый на «Мастерсах».

За восьмой титул грек поборется с Алехандро Давидовичем-Фокина.

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