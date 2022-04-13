Чесноков о победе Рублева во втором круге в Монте-Карло: «Андрей смотрелся неубедительно, было много невынужденных. С Синнером надо играть лучше»

Андрей Чесноков поделился мнением о следующем сопернике Андрея Рублева в Монте-Карло. Прошлогодний финалист в 1/8 сыграет с Янником Синнером.

«Если судить по сегодняшнему матчу, то перед Синнером он выглядит неубедительно. Для Андрея это был первый матч на земле. Он вел 5:1 в третьем сете, а потом стало 5:4. Что вообще произошло? 5:4, матчбол – потом он дает две двойные, только с третьего матчбола закрывает соперника. Поэтому я говорю, что для победы над Синнером он смотрится неубедительно. Хотя надо признать, это был его первый матч на грунте. Может, после него он будет играть нереально здорово.

Для первого круга здорово, что он идет дальше. Но он обыграл де Минаура, который не блещет на земле. У Рублева было нереально много невынужденных. Но вдруг он завтра раскроется в полной своей силе и будет просто летать на небесах. Но для этого ему надо играть суперздорово. Например, сегодня он сделал 20 невынужденных – чтобы обыграть Синнера, нужно сократить их вдвое. Насколько он способен это сделать – я не знаю. Может, этот матч его раскрепостит», – цитирует Чеснокова «Чемпионат».

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