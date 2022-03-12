Пэр о шестом поражении подряд: «Я вел 6:2, 5:2 и думал, что могу проиграть. Это исключительно психологическая проблема»

прокомментировал вылет в первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Он вел 6:2, 5:2 у , но в итоге проиграл 6:2, 5:7, 4:6, не реализовав четыре матчбола. Для француза это шестое поражение подряд.

«Это ужасно: когда ты не выигрываешь и тебе кажется, что ты больше не можешь выиграть матч.

В обычных условиях, когда за плечами пара побед, я даже не сомневаюсь – я знаю, что выиграю. Но сейчас я вел 6:2, 5:2, и единственное, о чем я думал, – что могу проиграть.

На тренировках я забил два миллиона таких ударов (речь об ошибках с форхенда и проблемах с подачей – Sports.ru). В первом сете и на протяжении 90% второго они хорошо проходили. Но, когда нужно было закончить матч, перестали, потому что голова не работала.

Это не теннисная, а исключительно психологическая проблема. У меня просто психологические проблемы.

Я проиграл несколько упорных матчей. Против Муньяра в обоих сетах вел 4:1, против Лайовича в третьем вел 5:4, 40:0. Хорошо играл против , вел с брейком 4:3 во втором сете... С этим трудно смириться. Эту серию трудно прервать, хотелось сделать это в пятницу. Вот что обидно».