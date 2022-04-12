Пэр потерпел восьмое поражение уровня ATP подряд

61-я ракетка мира в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло проиграл – 2:6, 7:6, 2:6.

Француз потерпел восьмое поражение уровня подряд. Последний матч в основном туре он выиграл на Australian Open. Кроме того, в середине марта он обыграл 309-ю ракетку мира на «Челленджере».

Вообще в этом году Пэр провел уже 11 турниров и только на двух прошел круг. А после августовского «Мастерса» в Цинциннати, где француз дошел до четвертьфинала, он проиграл 19 матчей из 24.

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