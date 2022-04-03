Чарлстон (WTA). Кудерметова, Соболенко, Бадоса, Плишкова начнут со второго круга, Гасанова сыграет с Киз

Состоялась жеребьевка турнира в Чарлстоне, который пройдет на следующей неделе.

Арина Соболенко (1, WC), Паула Бадоса (2), Каролина Плишкова (3), Вероника Кудерметова (8) и еще четыре теннисистки начнут со второго круга.

Анастасия Гасанова сыграет с Мэдисон Киз (9), Екатерина Александрова – с квалифаером.

Линда Фрухвиртова (WC) встретится с Аной Конюх, Белинда Бенчич (10) – с Ван Синюй. Победительницы этих матчей выйдут друг на друга.

Полностью сетка здесь.

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