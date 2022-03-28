Синнер в Майами в двух кругах подряд отыграл матчболы: 3 – у Руусувуори, 5 – у Каррено-Бусты

обыграл Пабло Каррено-Бусту в третьем круге «Мастерса» в Майами (5:7, 7:5, 7:5). Матч продлился 3 часа 12 минут.

Синнер в двух встречах подряд ушел с матчболов. Напомним, у Эмиля Руусувуори итальянец отыграл три на решающем тай-брейке.

У Каррено-Бусты Синнер отыграл один матчбол при счете 4:5 во втором сете, еще четыре – при том же счете в третьем. Оба раза была подача Синнера. Также он отыграл у Каррено-Бусты подачу на матч при счете 3:5 в третьем сете.

Теперь прошлогодний финалист поборется с Ником Кириосом. Они должны были впервые встретиться две недели назад в Индиан-Уэллс, но итальянец снялся.

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