Синнер, отыграв 3 матчбола у Руусувуори: «Я был силен психологически, но в плане тенниса нужно прибавлять»

11-я ракетка мира Янник Синнер в Майами обыграл финна Эмиля Руусувуори – 6:4, 3:6, 7:6.

Решающий тай-брейк завершился со счетом 10:8, и Синнер на нем отыграл три матчбола: два на подаче и один на приеме. Кроме того, в третьем сете он отыграл подачу на матч.

«Сегодня был сложный матч. Мне немного повезло, иначе я бы не выиграл 7:6 в решающем. Думаю, Эмиль играл очень хорошо, особенно со второго сета. Я пытался привыкнуть к условиям, боролся, несмотря на ошибки, и в итоге очень рад пройти дальше.

Такая победа, безусловно, придает мне уверенности, но есть некоторые вещи, над которыми еще нужно поработать. Думаю, я был силен психологически, но в плане тенниса нужно прибавлять».

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