Фриц о победе над Кукушкиным: «До матча немного переживал за лодыжку, но в итоге чувствовал себя прекрасно»

Тэйлор Фриц прокомментировал победу над Михаилом Кукушкиным во втором круге в Майами. Чемпион Индиан-Уэллс победил 6:3, 5:7, 6:3.

«В плане физики все было в порядке. До матча я немного переживал за лодыжку. Даже ограничивал нагрузки – тренировался раз в день в спокойном ритме.

Cегодня я чувствовал себя прекрасно и очень доволен своим теннисом, всеми тремя партиями. Даже тот сет, который я проиграл, думаю, все равно провел хорошо. Могу признать, что он был очень хорош в том отрезке матча. Это была действительно тяжелая битва. Рад, что прошел дальше».

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