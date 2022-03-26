Карлос Алькарас: «В прошлом году я играл в Майами по wild card, а теперь – сеяный. Я очень быстро вырос»

рассказал, как изменились его цели на сезон.

«В начале сезона я ставил цель закончить год в топ-15. Сейчас я 16-й, так что могу ее скоро достичь. Еще моя цель – продолжать расти как игрок. Надеюсь, я смогу закончить год в топ-10. Стать первым было бы невероятно, но... Надеюсь, я смогу отобраться на итоговый, выиграть «Мастерс» или как можно больше титулов. Цели на сезон такие.

Я понимаю, что это долгий и медленный процесс. Даже если я быстро добиваюсь хороших результатов, я знаю, что это длинная дистанция. На этом пути много этапов, которые предстоит пройти. Я стараюсь сосредоточиться на таких ситуациях и продолжать прокладывать свой путь».

В Индиан-Уэллс Алькарас дошел до полуфинала. В Майами он начнет матчем против Мартона Фучовича.

«Я хорошо восстановился и чувствую в себе силы. Я очень уверен в себе в Майами после отличного турнира в Индиан-Уэллс. Сейчас я готов соревноваться.

В прошлом году я играл по wild card (испанец был 132-й ракеткой мира – Sports.ru), а теперь – сеяный. Я очень быстро вырос и этому очень рад. Думаю, я готов к таким турнирам, к высоким результатам. Я очень рад играть в Майами, даже если я не буду играть каждый матч на центральном корте. Я с нетерпением жду соревнований».

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