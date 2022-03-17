Федерация тенниса Франции подала апелляцию в CAS из-за отклоненной заявки на проведение группового этапа Кубка Дэвиса

Федерация тенниса Франции подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд ( ) после того, как отклонили ее заявку на проведение матчей одной из групп финального турнира Кубка Дэвиса.

Франция, как пишет Le Parisien, подала заявку незадолго до дедлайна. планировала провести матчи на территории «Ролан Гаррос», хотя среди критериев были крытые и по возможности хардовые корты.

В итоге были выбраны Болонья, Гамбург, Глазго и Малага.

Французская федерация обжалует решение, так как осуждает «произвольный и непрозрачный выбор ».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе