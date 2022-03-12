Эмма Радукану: «Я могу что-то менять по ходу матча – это одна из моих сильных сторон»

Эмма Радукану прокомментировала победу над Каролин Гарсия во втором круге в Индиан-Уэллс. Британка победила со счетом 6:1, 3:6, 6:1.

«Победа далась мне очень тяжело. Каролин – очень сложная соперница, потому что играет очень агрессивно и быстро. Как только я сбавила в темпе, она сразу этим воспользовалась во втором сете. Но я рада, что я переломила ситуацию в третьей партии.

Мне кажется, я показала хорошую игру. Во втором сете я слишком много играла в одну сторону и в центр корта, но потом в какой-то степени пересмотрела свою стратегию. И в третьем сете уже вернула скорость удара, начала играть шире. Думаю, это одна из моих сильных сторон – я могу что-то менять уже в процессе».

Подписывайтесь на наши инстаграм и телеграм о теннисе