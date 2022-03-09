Зверев о дружбе с Джоковичем: «Мы можем выйти на корт и биться 4-5 часов. Но после матча обнимемся, и все будет в порядке»

рассказал об эмоциях после победы над Новаком Джоковичем в полуфинале Олимпиады.

«Для нас обоих это был эмоциональный момент. Я знал, что обеспечил медаль для Германии, сбылась моя мечта. И в тот момент я был растерян. Я играл с Новаком, который в том году почти не проигрывал и который к тому моменту выиграл все три «Больших шлема». Когда я выиграл, меня прорвало. Я начал плакать, был очень эмоционален.

Но Олимпиада – единственное, что Новак не выиграл за карьеру. По сути, у него есть все рекорды, какие только могут быть, и он выиграл все, кроме золотой олимпийской медали. Поэтому в тот момент я, если честно, попытался его утешить».

О своем круге общения

«У меня очень мало друзей, но мы очень близки. Я бы буквально бросился за ними в огонь, но мне нужно время, чтобы выйти на такой уровень отношений. Я не из тех, у кого в телефоне 150 контактов. Очень значимых для меня людей мало, и мне нравится, что у меня небольшой круг общения».

О том, как разделять соперничество и дружбу. Своими друзьями в туре он считает , и

«Мы с Новаком – двое из игроков топ-3. Мы знаем, что можем выйти на корт и биться 4-5 часов, как в Нью-Йорке и Австралии [в 2021-м]. После матча мы обнимемся, и все будет в порядке, потому что именно такие отношения и нужны. Если ты не умеешь разделять эти два понятия, очень трудно поддерживать отношения в туре».

Об отношениях с

«В последнее время мы проводили не так много времени вместе, а он не из тех, кто много общается по телефону. Для хороших отношений нужно общаться лично. Он был для меня примером, когда я только начинал играть в туре. Он любит разговаривать с молодыми ребятами и давать советы. Он помогал и мне, когда мне было лет 18-20: что значит быть в топе рейтинга, как общаться с прессой, со спонсорами и все такое. Мы много общались, когда я был младше, и он очень помог мне в этом отношении».

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