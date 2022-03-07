Каррено-Буста об Алькарасе: «Я всегда считал, что в нем есть что-то особенное. Но трудно было предсказать, что он настолько прибавит за такое короткое время»

рассказал, какие у него отношения с .

«На корте он не производит впечатление юного игрока. Он очень зрелый, но, конечно, за пределами корта ему еще есть что улучшать. [Ферреро, тренер Алькараса] знает, что значит быть №1, и за многим следит, поскольку у Карлоса такая цель.

Например, Хуан Карлос настаивает, что нужно рано ложиться спать. Или телефон и инстаграм – обычные, повседневные вещи, но их нужно контролировать. Это тоже хорошо. Карлос – парень, которому есть куда расти.

Мне удается помогать ему в некоторых вопросах, и это очень приятно. Надеюсь, я смогу помогать и дальше. Будет здорово, если Карлос чему-то у меня научится или если я помогу, тренируясь с ним.

Укороченные, обманные удары... То, что ты делаешь на тренировке, когда ты расслаблен, потом поможет в матче. Он перенимает такие вещи, причем очень легко, потому что он очень быстро учится, когда ему что-то показываешь.

Конечно, [между нами] есть и конкуренция. Мы соревнуемся, у кого лучше получится удар на тренировках. Да и не только в теннисе. Мы соперничаем, даже когда играем в шахматы, в гольф – во что угодно. Тогда между нами есть здоровая конкуренция.

Пока я в состоянии победить его в большинстве вещей (улыбается). В конце концов, я опытнее, но я уже не уверен, что смогу победить его в теннисе, потому что он очень быстро прибавляет.

Мы много тренировались вместе. Я всегда считал, что в нем есть что-то особенное. Но, несмотря на это, трудно было предсказать, что он настолько прибавит за такое короткое время. Это показывает, насколько он вырос за последние два года. Думаю, мне повезло, что мы общаемся, я видел его предсезонку, упорную работу.

Я всегда смотрю его матчи. Например, пока я добирался в Акапулько, я посмотрел что мог из его финала в Рио. И я очень рад. Я радуюсь каждому хорошему событию в его жизни, потому что он этого заслуживает. Он не только отличный теннисист, но и очень вежливый, приветливый и воспитанный человек, как и его семья и окружение.

Теперь у него есть водительские права, и он наконец сможет подвозить меня куда-то на своей машине. Но не сейчас – когда наберется опыта... Пока я ему не доверяю!»

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