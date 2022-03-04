Ястремская о выходе в полуфинал турнира в Лионе: «Здесь мне нечего терять. С каждой новой победой я возвращаю утраченную энергию»

Даяна Ястремская прокомментировала победу над Жасмин Паолини в четвертьфинале в Лионе. Украинка победила со счетом 6:4, 7:6.

«Я чувствую столько поддержки от всех людей. Наверное, то, что в такие тяжелые моменты я могу услышать и почувствовать, как меня поддерживают, – еще одна победа Украины.

Сегодня я постоянно теряла концентрацию. Я сильно злилась, потому что иногда делала очень простые ошибки. Я изо всех сил старалась показать высокий уровень, но каждый раз ошибалась, не знаю почему.

Учитывая все, через что я прошла, я должна толкать себя вперед и бороться до конца. Именно об этом я думала, когда становилось тяжело или когда я чувствовала сильную усталость или стресс.

В каждом матче здесь мне нечего терять, я отдаю все, что у меня есть. Когда я сюда приехала, я была без сил – эмоциональных и моральных, поэтому с каждой новой победой я возвращаю утраченную энергию».

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