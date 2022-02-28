Тарпищев о требовании исключить Россию из ITF: «Писать в ответ ничего не будем. Тупизмом мы не занимаемся»

Шамиль Тарпищев прокомментировал призыв Федерации тенниса Украины исключить Россию из ITF. Международная федерация тенниса пока не комментировала ситуацию.

«Мы в курсе, что украинская федерация просит об исключении [ФТР] из ITF. Это было ожидаемо. Писать ничего в ответ, просить ITF мы не будем – зачем нам опускаться до этого уровня?» – сказал Тарпищев в комментарии ТАСС.

«Зачем ITF к нам обращаться? Тупизмом мы не занимаемся. Никто не будет принимать решение об исключении. А в подобной перепалке мы их только рекламируем. Этого делать не стоит», – сказал он «Спорт-Экспрессу».

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