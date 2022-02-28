Тарпищев о требовании исключить Россию из ITF: «Писать в ответ ничего не будем. Тупизмом мы не занимаемся»

Теги Шамиль Тарпищев ФТР ATP WTA ITF Федерация тенниса Украины Теннис

Шамиль Тарпищев прокомментировал призыв Федерации тенниса Украины исключить Россию из ITF. Международная федерация тенниса пока не комментировала ситуацию.

«Мы в курсе, что украинская федерация просит об исключении [ФТР] из ITF. Это было ожидаемо. Писать ничего в ответ, просить ITF мы не будем – зачем нам опускаться до этого уровня?» – сказал Тарпищев в комментарии ТАСС.

«Зачем ITF к нам обращаться? Тупизмом мы не занимаемся. Никто не будет принимать решение об исключении. А в подобной перепалке мы их только рекламируем. Этого делать не стоит», – сказал он «Спорт-Экспрессу».

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