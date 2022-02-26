Швентек после победы в Дохе высказалась о ситуации на Украине: «Даже не могу представить, что такое происходит в соседней стране»

Чемпионка Дохи Ига Швентек на церемонии награждения высказалась о ситуации на Украине.

«Я не могу не реагировать на эти кадры. Даже не могу представить, что такое происходит в соседней стране.

Надеюсь, что в итоге станет безопаснее и что, хоть по сравнению с происходящим в мире теннис – совсем незначительная вещь, спорт сможет нас объединить.

Несмотря на то, что многие вещи нас разделяют, спорт должен нас объединить и приносить радость».

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

Подписывайтесь на наши инстаграм и телеграм о теннисе