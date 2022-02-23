На «Мастерс» в Майами заявились все из топ-75, кроме травмированных Нисикори и Федерера

Теги Роджер Федерер Новак Джокович Анастасия Павлюченкова ATP WTA Кеи Нисикори Miami Open Бьянка Андрееску Теннис

Miami Open опубликовал заявку соревнований, которые пройдут с 23 марта по 3 апреля.

В мужской сетке заявлены все из топ-75, кроме Кеи Нисикори, который восстанавливается после операции на бедре, и Роджера Федерера, который восстанавливается после операций на колене.

Джокович пока остается в заявке обоих американских «Мастерсов», хотя для въезда в страну требуется вакцинация от коронавируса.

В женской части заявлены все из топ-75, кроме Бьянки Андрееску, пропустившей начало сезона из-за физических и психологических проблем. Скорее всего, на турнире не сыграет Анастасия Павлюченкова, которая залечивает травму колена.

Полностью списки здесь.

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