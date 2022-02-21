Гарсия, обыграв Халеп: «В начале года у меня было не очень много побед. Возникали трудности»

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Каролин Гарсия прокомментировала победу над Симоной Халеп в первом круге в Дохе. Экс-четвертая ракетка мира обыграла экс-первую со счетом 6:4, 6:3.

«Я провела очень хороший матч. Условия были сложными – ветрено и холодно. И с Симоной играть всегда трудно. Я очень рада, что в каждом розыгрыше была агрессивна и позитивна.

Симона хорошо провела турнир в Дубае, хорошо выступала в Австралии, так что она очень уверена в себе. А у меня в начале года было не очень много побед. Возникали трудности. Но в каждом матче нужно бороться с первого очка и до последнего. Сегодня я очень довольна своим выступлением.

Я много работаю каждый день и надеюсь, что смогу одержать больше побед, получить заряд уверенности и играть лучше».

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