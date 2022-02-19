Баутиста-Агут о том, что взял у Басилавшили реванш за прошлогодний финал в Дохе: «В этом году не было ветра, для меня так гораздо лучше»

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Роберто Баутиста-Агут поделился эмоциями от победы на турнире в Дохе. Он второй год подряд встретился в финале с Николозом Басилашвили: проиграл 6:7, 2:6 в 2021-м и победил 6:3, 6:4 в 2022-м.

«Финал был очень сложным. В этом году не было ветра, для меня так гораздо лучше. Было нелегко восстановиться после вчерашней тяжелой битвы [с Кареном Хачановым], но думаю, что сегодня я хорошо справился. Это мой 10-й титул в ATP-туре, и я очень рад.

Я давно не брал трофеи. Я упорно работал, чтобы снова выйти финал и получить шанс выиграть еще один титул. Я мечтал его выиграть и теперь второй раз победил в Дохе (первый – в 2019-м – Sports.ru). Для меня это особенный момент, и я очень рад».

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